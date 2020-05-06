رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حلمي النمنم: الأزهر وفر دائما ملاذا لضعاف التعلم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:21 م
الكاتب حلمي النمنم
الكاتب حلمي النمنم
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الأزهر لطالما وفر ملاذا لضعاف التعلم، مشيرًا إلى أنه كان له زميل حصل على 50% في الثانوية العام، وكان يريد أن يلتحق بالطب، فحصل على سنة تأهيل ديني والتحق بطب الأزهر.

وأضاف النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten": "التعليم الأزهري كان باستمرار يقدم الملاذ لمثل هؤلاء".

ولفت النمنم، إلى أن أول من أثر عليه هو مدرس التربية الدينية في الابتدائية، وهو نفسه من درس لهم الموسيقى.

وأردف النمنم: "كنت أول طالب علمي علوم يدخل فلسفة، والفلسفة جعلتني أملك مهارات الحوار الجيد، خاصة محاورات سقراط ومحاورات أفلاطون".

وأكد أن الحوار إذا لم يقدم فكرة جديدة، فهو ليس حوارا وإنما دردشة.

موضوعات متعلقة

شفاء 3359 مصابًا بكورونا في الإمارات

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

رابط بنك المعرفة المصري 2020.. المكتبة الرقمية لعمل مشروع بحث عن السياحة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

شفاء 3359 مصابًا بكورونا في الإمارات

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

"فخور بمدينتي" يتصدر تريند "تويتر"

فيسبوك تطلق صندوقًا لدعم صناعة الأخبار وتدريب الصحفيين

انتحار ملياردير شهير بإطلاق النار في رأسه

مقالات الرأي
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
أحمد بهاء الدين شعبان
إحذروا الصهيونية!
ماجد حبته
أميمة تخفى وجهها.. وDW أيضًا!
المزيد

الثقافة

غدًا.. لطفي بوشناق ضيف صالون القاهرة الثقافي

إطلاق النسخة الرقمية من مهرجان دبي لمسرح الشباب على «يوتيوب»

الرافدين تطرح النسخة العربية لرائعة فرجيينا وولف «إلى المنارة»

«خواطر الندم والغفران» و«القارئ المخلص» جديد ناشرون