حلمي النمنم: الأزهر وفر دائما ملاذا لضعاف التعلم
الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:21 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الأزهر لطالما وفر ملاذا لضعاف التعلم، مشيرًا إلى أنه كان له زميل حصل على 50% في الثانوية العام، وكان يريد أن يلتحق بالطب، فحصل على سنة تأهيل ديني والتحق بطب الأزهر.
وأضاف النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten": "التعليم الأزهري كان باستمرار يقدم الملاذ لمثل هؤلاء".
ولفت النمنم، إلى أن أول من أثر عليه هو مدرس التربية الدينية في الابتدائية، وهو نفسه من درس لهم الموسيقى.
وأردف النمنم: "كنت أول طالب علمي علوم يدخل فلسفة، والفلسفة جعلتني أملك مهارات الحوار الجيد، خاصة محاورات سقراط ومحاورات أفلاطون".
وأكد أن الحوار إذا لم يقدم فكرة جديدة، فهو ليس حوارا وإنما دردشة.
وأضاف النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten": "التعليم الأزهري كان باستمرار يقدم الملاذ لمثل هؤلاء".
ولفت النمنم، إلى أن أول من أثر عليه هو مدرس التربية الدينية في الابتدائية، وهو نفسه من درس لهم الموسيقى.
وأردف النمنم: "كنت أول طالب علمي علوم يدخل فلسفة، والفلسفة جعلتني أملك مهارات الحوار الجيد، خاصة محاورات سقراط ومحاورات أفلاطون".
وأكد أن الحوار إذا لم يقدم فكرة جديدة، فهو ليس حوارا وإنما دردشة.