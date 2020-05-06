حلمي النمنم: الأزهر وفر دائما ملاذا لضعاف التعلم

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الأزهر لطالما وفر ملاذا لضعاف التعلم، مشيرًا إلى أنه كان له زميل حصل على 50% في الثانوية العام، وكان يريد أن يلتحق بالطب، فحصل على سنة تأهيل ديني والتحق بطب الأزهر.وأضاف النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten": "التعليم الأزهري كان باستمرار يقدم الملاذ لمثل هؤلاء".ولفت النمنم، إلى أن أول من أثر عليه هو مدرس التربية الدينية في الابتدائية، وهو نفسه من درس لهم الموسيقى.وأردف النمنم: "كنت أول طالب علمي علوم يدخل فلسفة، والفلسفة جعلتني أملك مهارات الحوار الجيد، خاصة محاورات سقراط ومحاورات أفلاطون".وأكد أن الحوار إذا لم يقدم فكرة جديدة، فهو ليس حوارا وإنما دردشة.