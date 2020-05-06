الأنبا بافلوس يترأس القداس الإلهى بإيبارشية اليونان دون حضور



بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.



وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.

ترأس الأنبا بافلوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باليونان، اليوم صلوات القداس الإلهي بمقر المطرانية "دون حضور" من الشعب القبطي هناك.واقتصرت صلوات القداس على حضور كاهن وشماسين فقط، وتبث الإيبارشية صلوات القداس عبر موقعها الرسمي، في إطار دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات.