بعد سلبية تحاليل المخالطين.. رفع العزل عن قرية صفط تراب بالغربية

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، رفع العزل عن قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعد أن تبين سلبية التحاليل لجميع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت مديرية الصحة بالغربية، فى وقت سابق مد فترة العزل لقرية صفط تراب ١٠ أيام إضافية بعد الـ14 يوما الأولى، بعد ارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من ٥٠ حالة، وتم نقلهم إلى مستشفى الحجر الصحي لتلقي الرعاية اللازمة.وتم غلق مداخلها ومخارجها، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الحالة مع انتشار قوات الأمن داخل القرية، وبناء عليه تم توفير أطباء من جميع التخصصات بالتنسيق مع الإدارة الصحية للعمل بمركز طب الأسرة بقرية صفط تراب مع توفير كل المستلزمات الطبية والأدوية الكافية.كما تم دخول سيارتي إسعاف لنقل المشتبه في إصابتهم لإجراء التحاليل ودخول جهاز تحليل لصورة كاملة للدم لمستشفى القرية، وتطهير شوارع القرية بواسطة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.