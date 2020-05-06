«كورونا» يسبب ارتباكًا فى أسواق الجلود محليًا وعالميًا

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، إن أسواق الجلود تشهد حالة من التراجع تأثرا بفيروس كورونا المستجد وتداعياته على الأسواق.وأضاف مهران، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الصادرات المصرية من الجلود تأثرت بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بسبب توقف الاستيراد في كثير من الدول الأجنبية.وتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التغيير الكلي بعد انتهاء أزمة كورونا كما سيكون لمصر فرص أكبر للتصدير، وكذلك فتح أسواق جديدة.وتشهد الأسواق حالة من الارتباك بسبب أزمة كورونا، وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء على مستوى العالم وتقليل التجمعات.