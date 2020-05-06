وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان التعاون فى مكافحة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، عبر الهاتف، التعاون الثنائي في مكافحة انتشار جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، أنه في سياق مكافحة جائحة كورونا، نوقشت القضايا المتعلقة بالتعاون بين روسيا والولايات المتحدة في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تضافر جهود جميع أعضاء المجتمع الدولي، بما يتفق مع نداءات قيادة الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى.

