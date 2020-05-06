«خواطر الندم والغفران» و«القارئ المخلص» جديد ناشرون

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية بعنوان «خواطر الندم والغفران» من تأليف يزن مصلح٬ والتي يسرد فيها حكاية عن الحياة والموت، القدر والصدفة، الحب والأخوة، الألم والتضحية، الغدر والوفاء، العشق والفراق.هي حكاية نوح وشام ومُضر وأبيه، وفيها ما وقع لهؤلاء وغيرهم من مصائب بسبب حظهم العاثر أو ربما قدرهم الذي شاء لهم أن يكونوا في زمانٍ عابرٍ.. ومكانٍ فَقَدَ كل مكونات ألفته، ووطنٍ مسكونٍ بالقسوة والترقب.. لينتهي بهم حلم الثورة الرومانسي إلى الوقوف على حافة الحياة.. "ثورة ضائعة وشعبٌ مُشرّد وبقايا وطن..". هي حكاية عن الندم والغفران.في سياق متصل وعن نفس الدار٬ صدرت الترجمة العربية "القارئ المخلص" من تأليف الكاتب الفنلندي ماكس سييك. في هذه الرواية تجد "يسيكا نيمي"، من قوات شرطة هلنسكي، نفسها تطارد قاتلا متسلسلًا غامضًا.