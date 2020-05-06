مواطن يساهم بـ 100 ألف جنيه لصالح «بنى سويف معاك»

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى أحمد حسين البراوي لمساهمته بـ 100 ألف جنيه في الحساب البنكي رقم (٢٢٠٠٠١٠١ )، والذي خصصته المحافظة لتلقى التبرعات المادية ضمن مبادرة بني سويف معاك، والتي أطلقت مؤخرا لحشد الجهود في مجابهة الأزمات والكوارث.وأثنى غنيم على هذه المساهمة من أحد أبناء المحافظة للدفع بجهود الدولة في مجابهة التحديات والأزمات، معربا عن ثقته في مدى المسئولية المجتمعية والوعي والانتماء الوطني من أبناء بني سويف، وأنهم سيكونوا نموذجا يُحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدا لتحقيق التنمية ومجابهة أية أزمة يمر بها الوطن والمواطن، لاسيما في ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية.