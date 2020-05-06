رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعزز الحجر الصحى على القادمين من الكويت

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:50 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
قررت السلطات الكورية الجنوبية تعزيز إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الكويت بعد أن اتضح أن 6 أشخاص قادمين من الكويت خلال الأيام الأربعة الأخيرة هم مصابون بفيروس كورونا المستجد، وطلبت من الشركات التي أرسلت موظفيها إلى الكويت الانتباه لذلك.

وقالت مديرة قيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون-كيونغ" - في بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء يونهاب - "تم التأكد من إصابة 6 أشخاص قادمين من الكويت بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأربعة الأخيرة، مما دفع القيادة لتعزيز إجراءات الحجر الصحي في مطار إنتشون على القادمين من الكويت".

وعن المصابين الستة أشارت إلى "أن معظمهم عمال يعملون في مواقع الإنشاء، في ظروف متشابهة للعمل على الرغم من مواقع أعمالهم المختلفة".

وكان شخصان قادمان من الكويت تم التأكيد على إصابتهما بكورونا يوم أمس في إجراءات الحجر الصحي في مطار إنتشون الدولي.

وتجري سلطات الحجر الصحي إجراءات التشخيص لكورونا لمن يعملون في نفس مكان العمل بغض النظر عن ظهور أعراض مرضية مشكوك في أنها إصابة بكورونا.

وقالت جيونغ إنها ترى أن نسبة الإصابة بكورونا عالية وطلبت من الشركات التي أرسلت موظفيها إلى الكويت الانتباه لذلك.

وأوضحت أن عمليات الفحص تجري على القادمين من الكويت حتى ولو لم تظهر عليهم أعراض مرضية للكورونا، وذلك لإمكانية تفشي الفيروس بين العمال وفي المجتمع الإقليمي في الكويت.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغت أعداد المصابين بكورونا في الكويت 5،804 مع 40 حالة وفاة من كورونا.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تحذر من مخاطر تخفيف قيود كورونا

عادل إمام لـ«الدستور»: «فلانتينو» مختلف عن أعمالي السابقة والمنافسة شرسة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

«الصحة العالمية» تحذر من مخاطر تخفيف قيود كورونا

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

فيسبوك تطلق صندوقا لدعم صناعة الأخبار وتدريب الصحفيين

انتحار ملياردير شهير بإطلاق النار في رأسه

اختيار فيينا كأفضل مدينة صديقة للبيئة فى العالم

علماء فلك يكتشفون أقرب ثقب أسود للأرض

مقالات الرأي
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
أحمد بهاء الدين شعبان
إحذروا الصهيونية!
ماجد حبته
أميمة تخفى وجهها.. وDW أيضًا!
المزيد

الثقافة

«مجاز الثقافية» تقدم ورشة عن تقنيات الكتابة الإبداعية أون لاين

دار «الراوي» تعلن بدء استقبال الأعمال الأدبية

أحمد المنزلاوي: كورونا أعادت الناس للقراءة

«التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة فى مصر».. جديد الهيئة العامة للاستعلامات