كوريا الجنوبية تعزز الحجر الصحى على القادمين من الكويت

قررت السلطات الكورية الجنوبية تعزيز إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الكويت بعد أن اتضح أن 6 أشخاص قادمين من الكويت خلال الأيام الأربعة الأخيرة هم مصابون بفيروس كورونا المستجد، وطلبت من الشركات التي أرسلت موظفيها إلى الكويت الانتباه لذلك.وقالت مديرة قيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون-كيونغ" - في بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء يونهاب - "تم التأكد من إصابة 6 أشخاص قادمين من الكويت بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأربعة الأخيرة، مما دفع القيادة لتعزيز إجراءات الحجر الصحي في مطار إنتشون على القادمين من الكويت".وعن المصابين الستة أشارت إلى "أن معظمهم عمال يعملون في مواقع الإنشاء، في ظروف متشابهة للعمل على الرغم من مواقع أعمالهم المختلفة".وكان شخصان قادمان من الكويت تم التأكيد على إصابتهما بكورونا يوم أمس في إجراءات الحجر الصحي في مطار إنتشون الدولي.وتجري سلطات الحجر الصحي إجراءات التشخيص لكورونا لمن يعملون في نفس مكان العمل بغض النظر عن ظهور أعراض مرضية مشكوك في أنها إصابة بكورونا.وقالت جيونغ إنها ترى أن نسبة الإصابة بكورونا عالية وطلبت من الشركات التي أرسلت موظفيها إلى الكويت الانتباه لذلك.وأوضحت أن عمليات الفحص تجري على القادمين من الكويت حتى ولو لم تظهر عليهم أعراض مرضية للكورونا، وذلك لإمكانية تفشي الفيروس بين العمال وفي المجتمع الإقليمي في الكويت.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغت أعداد المصابين بكورونا في الكويت 5،804 مع 40 حالة وفاة من كورونا.