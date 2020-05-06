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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«قومى المرأة» بالمنوفية يزور مستشفى الحميات والصدر لتقديم الورود للطاقم الطبى

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:44 م
مستشفى الحميات والصدر
مستشفى الحميات والصدر
محمد الشريف
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‎زار أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية، أمس، كل من مستشفى الحميات ومستشفى الصدر، لتقديم الورود وبرقيات الشكر للطاقم الطبي والتمريض نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وذلك تقديرا لمجهوداتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجرى تسليم برقية الشكر إلى كل من الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة، تسلمتها عنه الدكتورة رشا محمود خضر مديرة مديرية الصحة بالمنوفية، والدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفى الحميات، والدكتور أسامة منصور بشبين الكوم مدير مستشفى الصدر.

‎كما تم توزيع الورود على الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى وشكرهم على مجهوداتهم، وجرى زيارة إدارة هيئة الإسعاف بالمحافظة وتقديم الورود للمسعفين.

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