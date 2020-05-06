وزير جيش الاحتلال يطلب من نتنياهو حقيبة الصحة وملف كورونا

قال نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، إنه طلب من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بتولي منصب وزير الصحة.وأوضح بينيت أنه أبلغ نتنياهو بطلبه، الذي ينص على تولي حقبة الصحة وملف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكان يعقوب ليتسمان وزير صحة الاحتلال السابق، أبلغ نتنياهو تركه للوزارة، وطالبه بتولي منصب وزير الإسكان والبناء، بعد فشله في مواجهة كورونا.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19" إلى 16314 حالة، و239 حالة وفاة.في السياق ذاته، ينص اتفاق تشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، المقرر إعلانها خلال أيام، على أن يتولى الأخير منصب وزير الجيش.