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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسلسل «The Eddy» لظافر عابدين على «نيتفلكس» الجمعة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:37 م
مسلسل The Eddy
مسلسل The Eddy
دعاء عبد المقصود
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يُعرض مسلسل The Eddy للنجم ظافر العابدين على نتفلكس بدءًا من بعد غد الجمعة والذي يعد أول تعاون للنجم مع المنصة العالمية، ومن إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل (La La Land) بجانب عدد من المخرجين البارزين.

المسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضى اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ويشارك في البطولة جوانا كوليج، المرشحة للـ جولدن جلوب ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر وطاهر رحيم، وهو من إنتاج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل عن فيلمه La La Land، والذي يشارك في إخراجه بجانب المخرجة المغربية هدى بن يمنية الحائزة على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي والمخرجة ليلى مراكشي (Rock the Casbah)، وتأليف جاك ثرون، كما يشترك في عملية الإنتاج ألان بول.

ظافر العابدين أسس مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، منها: Children of Men (2006)، Sex and the City 2 (2010)، Centurion (2010)، Black Forest  2012والفيلم البريطاني Rise of the Foot soldier، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية، كما أنه يحرص على التواجد المستمر بالدراما التليفزيونية في العالم العربي؛ ومن أحدث أعماله بها مسلسل عروس بيروت.

ويشارك أيضا في فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وفي العام السابق قدم "ليالي أوجيني" (2018) كما قدم قبلها المسلسلين الناجحين "كاراميل" و"حلاوة الدنيا"، الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور ببيروت، وقد حقق مسلسل "عروس بيروت" على قناة "إم بي سي 4" نجاحًا كبيرًا وهو مقتبس عن المسلسل التركي عروس إسطنبول، ونال العديد من الإشادات وحاليًا يُحضّر للموسم الثاني منه. 

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