«أياما معدودات» توضح كيفية استثمار الوقت خلال شهر رمضان (فيديو)

أوضح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أهمية الوقت وكيفية استثماره في شهر رمضان المبارك، خلال حملة توعوية، أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، على الصفحة الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب، تحت عنوان «أياما معدودات».وتهدف الحملة لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن حملة «أيامًا معدودات» سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.وتتناول الحلقة أهمية الوقت في حياتنا وخاصة خلال رمضان..