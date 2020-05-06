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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسى سورى: أردوغان أبعد المتطرفين عن حدوده برميهم فى ليبيا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:23 م
محمد فواز
محمد فواز
سميرة إبراهيم
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قال محمد فواز، عضو مجلس الشعب السوري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدرك تمامًا بأن العقرب الذي قام بتربيته ورعايته (الإرهاب ومرتزقته) سيلدغه يومًا ما، وبالتالي قرر التخلص منه بإبعاده عن حدوده والاستثمار به في ليبيا الشقيقة، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية هناك بعيدًا عن حدوده.

وأضاف عضو مجلس الشعب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أردوغان لا يهمه إن قتل أكثر المتطرفين أو كلهم، فهو اشترط عليهم متابعة واستمرار الدعم إن نفذوا أوامره وإلا سيقطع عنهم الإمداد، وهكذا وبعيدًا عن حدوده يستطيع حسب زعمه أن يبقى في مأمن من ارتداد تمردهم عليه ويكون ذيل العقرب أقل خطورةً على بلاده".

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