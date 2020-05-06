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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تكتلات نيابية لبنانية ترحب بخطة الإصلاح الاقتصادى

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:22 م
تكتلات لبنانية
تكتلات لبنانية
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رحبت تكتلات نيابية لبنانية، بخطة الإصلاحات التي أعدتها الحكومة في سبيل تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يشهدها لبنان، مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب بلدهم ومعاونته على تخطي الأوضاع شديدة الصعوبة.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الكتل النيابية الذي عقد في وقت سابق من اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، في حين اقتصر الحضور على رؤساء التكتلات النيابية التي تنتمي لفريق قوى الـ 8 من مارس السياسية التي يتزعمها حزب الله، عدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والذي شارك وأبدى اعتراضه على البيان الختامي، في حين قاطعت الكتل النيابية لتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب اللبنانية وتيار المردة وتكتلات أخرى الاجتماع الرئاسي.

وأكد المجتمعون أن الخطة يجب أن توازيها خطة أخرى لتحفيز ونمو القطاعات الإنتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، والتزاما بمكافحة الفساد واستئصاله، والأخذ بعين الاعتبار تجنيب الفئات الأكثر احتياجا تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، والعمل على حماية أموال المودعين في البنوك.

وأشاروا إلى وجوب وضع برنامج عمل لخطة الإصلاح الاقتصادي يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة، وإقرار إصلاحات هيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار والحرص على حماية المستهلك.

وشددوا على ضرورة التخفيف من قلق اللبنانيين في ظل التدهور الراهن، وأن هناك ضرورة لإنجاح خطة الإصلاحات وتقبل التضحيات التي تستلزم ذلك مع صعوبتها، كونها تمثل الضرر الأقل من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، الأمر الذي يتطلب تكاتفا وطنيا عميقا وحوارا مع القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي، في شأن ما يهدد وجود وكيان وهوية لبنان الاقتصادية المنصوص عليها بالدستور.

ودعا المشاركون في الاجتماع المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها، لا سيما أزمة النازحين السوريين وتداعياتها كونها تستنزف القطاعات الاساسية في الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى تداعيات وباء كورونا.

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