اختيار فيينا كأفضل مدينة صديقة للبيئة فى العالم

فازت العاصمة النمساوية فيينا اليوم بالمركز الأول فى تصنيف أفضل 10 مدن صديقة للبيئة فى العالم لعام 2020.وأعلن مقر بلدية فيينا فى بيان له اليوم الأربعاء أن مدن ميونيخ وبرلين ومدريد جاءت فى المراكز التالية للعاصمة النمساوية، وذلك فى التصنيف الذي أجرته وكالة الاستشارات الكندية الأمريكية "ريسوناس".وقال البيان إن فيينا هي المدينة الأكثر اخضرارا فى العالم، وجاءت على رأس 100 مدينة حول العالم، لافتا إلى أن معايير الاختيار هي نسبة الحدائق العامة والمساحات الخضراء إلى الأبنية فى المدينة، إضافة إلى حجم استخدام الطاقات المتجددة وجودة الهواء وتطور شبكة الطرق والنقل العام والأسواق الصديقة للبيئة.