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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تقترب من مليون اختبار لفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:19 م
كورونا
كورونا
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تتوجه كندا لإكمال اختبارها المليون لفيروس "كوفيد- 19" خلال يوم على الأكثر مع استمرار أكبر مقاطعة في البلاد "أونتاريو" في معاناتها بشأن الاختبارات الخاصة بها.

وقالت كبيرة مسئولي الصحة العامة في كندا، تيريزا تام، إنه حتى صباح اليوم الأربعاء، تم الانتهاء من أكثر من 970 ألف اختبار على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة في كندا.

وتستكمل كندا عادة ما بين 20 ألفا و30 ألف اختبار يوميا خلال الأسبوع الماضي، وقالت "تام"، في السابق، إنها ترغب في رؤية حوالي 60 ألف اختبار يوميا.

وأوضحت "تام"، أن عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها أمر بالغ الأهمية، حيث تبدأ المقاطعات في إعادة فتح اقتصاداتها مع استمرار تباطؤ انتشار الفيروس في كندا، مشددة على أن القدرة على اختبار الحالات المشتبه في إصابتها ثم تتبع جميع جهات الاتصال الخاصة بهم لمنع حدوث ارتفاع آخر في الحالات، أمر أساسي حتى تتعلم كندا كيفية العيش مع الفيروس.

وأبلغت أونتاريو، عن 412 حالة جديدة، اليوم الأربعاء، لكنها أكملت أقل من 13 ألف اختبار، على الأقل في اليوم الثاني على التوالي، وفشلت المقاطعة الأكبر في الوصول إلى هدفها بالوصول إلى 16 ألف اختبار على الأقل يوميا بحلول نهاية أبريل.

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