«الحركة الوطنية»: الأعمال الإرهابية عمل جبان لا يقوم به مصرى

أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا الوبائي، مؤكدا ضرورة تعاون المواطنين معها، مع عودة العمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على الإجراءات الوقائية حتى نتجاوز من تداعيات الأزمة، خصوصًا أن هذا الفيروس ليس له أي رؤية أو موعد محدد لانتهاء تداعياته.

وأدان علي، خلال كلمته في اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، الذي عقد اليوم بمقر حزب إرادة جيل، كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية، واصفًا إياها بأنها عمل جبان، ومن يقوم بها لا يمكن أن يكون مواطنا مصريا تربى على تراب هذا الوطن.