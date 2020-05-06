المركزى الليبى: 1.4 مليار دولار إيرادات النفط خلال 4 أشهر

قال مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس، اليوم الأربعاء، عبر صفحته على فيسبوك إن الإيرادات النفطية للبلاد على مدار الأشهر الأربعة الأولى من 2020 بلغت 1.978 مليار دينار (1.4 مليار دولار).وتشكل مبيعات النفط في العادة معظم إيرادات الدولة، لكن قوات متمركزة في شرق البلاد أغلقت هذا العام حقولا ومرافئ نفطية، مما أدى إلى توقف معظم الصادرات.