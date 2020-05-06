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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزى الليبى: 1.4 مليار دولار إيرادات النفط خلال 4 أشهر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:15 م
المركزي الليبي
المركزي الليبي
وكالات
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قال مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس، اليوم الأربعاء، عبر صفحته على فيسبوك إن الإيرادات النفطية للبلاد على مدار الأشهر الأربعة الأولى من 2020 بلغت 1.978 مليار دينار (1.4 مليار دولار).

وتشكل مبيعات النفط في العادة معظم إيرادات الدولة، لكن قوات متمركزة في شرق البلاد أغلقت هذا العام حقولا ومرافئ نفطية، مما أدى إلى توقف معظم الصادرات.

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