91.8 مليون جنيه أرباح متوقعة للمطابع الأميرية في 2020-2021

كشف البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة عن تفاصيل الأرباح المتوقعة لبعض الهيئات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تصل ارباح الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 91.800 مليون جنيه خلال 20202021 مقابل 107.600 مليون جنيه خلال 20192020، ومحقق فعلي 77.158 مليون جنيه خلال 20182019.يبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة 20202021، نحو 1862.5 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1242.6 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 74.4 مليار جنيه وأخيرا التحويلات الرأسمالية البالغة 443.3 مليار جنيه.