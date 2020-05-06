النمسا تمدد القيود على حدودها مع دول الجوار حتى 31 مايو

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم، مد العمل بالقيود على الحدود مع دول الجوار حتى 31 مايو الجاري.وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية اليوم الأربعاء أن الضوابط والقيود التي فرضت على الحدود مع دول الجوار جاءت مع بداية جائحة كورونا وبهدف الحد من انتشار العدوى بين الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الحكومة النمساوية – ورغم انخفاض عدد الإصابات في النمسا ودول الجوار – لا ترغب فى التسرع برفع كافة القيود قبل اجراء عملية اعادة التقييم لوضع الوباء بنهاية الشهر الجاري.وأضافت المصادر أن تخفيف القيود على الحدود مع ألمانيا وكرواتيا موضع دراسة بسبب حاجة الكثيرين لسهولة التنقل خلال شهور الصيف.