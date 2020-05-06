ترامب يدعو لطلاء الجدار الحدودي بالأسود بـ500 مليون دولار إضافية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على إدارته لطلاء الجدار الحدودي مع المكسيك باللون الأسود الداكن، في خطوة سترفع من تكاليف المشروع 500 مليون دولار أمريكي.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، استنادا إلى اطلاعها على عقود المشروع، إلى أن مسؤولين في الجيش وقوات الحدود حاولوا ثني ترامب عن إصراره على تصميمه المفضل للجدار، نظرا لارتفاع التكلفة المبدئية للمشروع وكذلك صيانته الدورية، لكن ترامب أصر على أن تصميمه باللون الأسود سيردع المهاجرين غير الشرعيين من تسلقه.ونوهت الصحيفة بأنه رغم بناء الجدار بمواصفات وتصاميم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلا أن ترامب أبلغ مسؤولي البيت الأبيض بأن يبدأوا في عمليات طلائه باللون الأسود.وذكرت الصحيفة أن ترامب استغل أيضا أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للترويج أكثر بين مسؤولي إدارته لفكرة دهان الجدار بالأسود، حيث يرى أن الجدار بجانب تشديد تطبيق قوانين الهجرة بشكل عام ساهموا في منع انتشار الفيروس بشكل أكبر داخل الولايات المتحدة.وذكرت الصحيفة أن الجدار عند الانتهاء من بنائه سيكون واحدا من أكثر مشروعات البنية التحتية تكلفة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، موضحة أنه تكلف حتى الآن 15 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من تمويل المشروع تم تحويله من ميزانيات أعمال البناء لوزارة الدفاع الأمريكية وبرامج مكافحة تهريب المخدرات.