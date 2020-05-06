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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: حالتا إصابة جديدتان بكورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:28 م
وزير الصحة الأردني
وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر
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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473.

كما أعلن خلال إيجاز صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا "، تسجيل حالتي شفاء، منهما حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، ليبقى 58 مصابًا تحت العلاج في المستشفيات.

وأوضح الدكتور جابر تفاصيل الحالتين الجديدتين، قائلا "حالة لسائق شحن من جنسية عربية كان قادمًا إلى الأردن وتم التعامل معه حسب البروتوكول المطبق، وحالة لسائق أردني من محافظة المفرق كان عائدًا من الخارج قبل أسبوعين، وأجري له فحص سابقًا، وتم التأكد من إصابته اليوم وعزله في أحد المستشفيات المعتمدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تتابع حالتي السائقين أولًا بأول.

وأضاف أن الفرق الطبية المختصة في المفرق يرأسها المحافظ ومدير صحة المحافظة تحركت إلى منطقة سكن السائق وتم عزلها، مشيرًا إلى أنه يتم الآن فحص المخالطين للمصاب.

وأشار وزير الصحة إلى إجراء 5444 فحص كورونا اليوم، معتبرًا أن هذا الرقم قياسي ويعكس الجهد الكبير الذي قامت به فرق التقصي الوبائي في جميع المحافظات، إذ وزعت الفحوصات بالتساوي على المحافظات وبحسب عدد السكان.

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