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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يسجل أول 3 إصابات بكورونا وحالة وفاة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:17 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجل اليمن اليوم الأربعاء أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة لحج بجنوب البلاد توفيت منها حالة واحدة، كما سجل إصابة أخرى في مدينة عدن بالجنوب.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة المدعومة من السعودية إن مريضا مصابا بكوفيد-19 في محافظة تعز توفي. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا إلى 25 فيما بلغت الوفيات خمس حالات.

وعلى الجانب الآخر أعلنت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى عن حالة إصابة واحدة وهي لشخص صومالي عثر عليه ميتا داخل فندق.

واليمن مقسم منذ أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من السلطة في صنعاء أواخر عام 2014 مما فتح الباب أمام تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في البلاد.

وأدت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات لانهيار النظام الصحي وأوقعت اليمنيين ضحية للجوع والمرض.

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