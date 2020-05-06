بومبيو يدافع عن مزاعم واشنطن بتسرب كورونا من مختبر صيني

دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن مزاعم الإدارة الأمريكية حول أن منبع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو أحد المعامل الصينية في مدينة ووهان الصينية، بل وأصر خلال المؤتمر الصحفي أن تقتصر أسئلة الصحفيين على هذه النقطة.ورد بومبيو على أسئلة إحدى الصحفيات حول المعلومات الاستخباراتية وراء تلك المعلومة والأصول الحقيقية للفيروس، قائلا إن "كل جهودها (تلك الصحفية) طوال حياتها مكرسة لمحاولة الوقيعة بين المسؤولين الأمريكيين البارزين.. هذا خطأ".وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن بومبيو أكد مرارا على وجود "أدلة هائلة" بأن الفيروس نبع من معمل في مدينة ووهان الصينية، إلا أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين وخبراء صحة بارزين تصدوا لتلك الدعوى.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي إن الأدلة تشير إلى أن الفيروس يحدث بشكل طبيعي، مؤكدا أنه "لا يوجد دليل قاطع" أنه تسرب عن قصد أو بدون قصد من مختبر.وبجانب الإجماع العلمي العالمي بأن الفيروس نبع من حيوان ثم انتقل إلى الإنسان، نفى أنتوني فاوتشي العضو البارز في فريق أزمة فيروس كورونا في البيت الأبيض، فكرة تسريب الفيروس من المختبر، مرجحا أن يكون قد خرج من البرية.وفي محاولة للدفاع عن كلا الرأيين، قال بومبيو إن "كلا التصريحين متسقين تماما"، موضحا "لسنا متأكدين، لكن هناك دليل كبير على أنه جاء من مختبر.. هذان التصريحان يمكن أن يكونا حقيقين (في الوقت نفسه).. كلهم صادقون".