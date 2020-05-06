تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع مالكى الورش بمدينة الأثاث (صور)

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من مالكي الورش بمدينة دمياط للأثاث، وذلك خلال الاجتماع المنعقد ظهر اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بفرش وحدات أهالينا بمنطقة دارالسلام بمحافظة القاهرة وفقًا للاتفاق المبرم لإتاحة فرص تسويقية جديدة.جرى استعراض كافة الآليات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية وتوفير الخامات المطلوبة للتصنيع، وذلك لتسليم المنتجات طبقًا للميعاد المحدد.وأشارت المحافظ، إلى أنه سيتم فتح المعرض المؤقت بالمدينة مع إلزام العارضين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المُتفق عليها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد والمسافات الكافية والتدابير والمهمات الوقائية وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية بالمدينة.وأوضحت أنه من المقرر إنشاء بوابة لمدينة دمياط للأثاث، وذلك من خلال المسابقة التي سيتم الإعلان عنها بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالشركة بدءًا من اليوم لمكاتب الاستشارات الهندسية، لافتة إلى عزمها عقد اتفاق مع رئيس جامعة دمياط بتخصيص يومين في الأسبوع لتواجد أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية وفقًا للاتفاق المبرم مسبقًا لتقديم أفكار جديدة في مجالات تصميم الأثاث على أسس علمية مدروسة لدعم تلك الصناعة.وأضافت: أنه سيتم وضع آلية وخطة لتنشيط الحركة الإعلانية والتسويقية لمنتجات المدينة سواء من خلال الإعلانات المتعارف عليها خارج وداخل المدينة أو عبر البوابة الإلكترونية، وفتح باب العضوية لأعضاء جدد من الصناع بجمعية صناع الأثاث بالمدينة وعقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة الجمعية، مؤكدة حرص كافة الجهات على النهوض بصناعة الأثاث والوقوف على المعوقات التي تحول دون تطويرها، وتحفيز الصناع بالعمل نحو تطوير منتجاتهم والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة خريطة الصناعة العالمي، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المدينة ديسمبر الماضي ولتحقيق حلم المواطنين بأن تصبح مدينة دمياط للأثاث قلعة مصرية صناعية جديدة تأتي إضافة لمشروعاتها القومية الكبرى.