رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع مالكى الورش بمدينة الأثاث (صور)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:09 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
طباعة
التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من مالكي الورش بمدينة دمياط للأثاث، وذلك خلال الاجتماع المنعقد ظهر اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بفرش وحدات أهالينا بمنطقة دارالسلام بمحافظة القاهرة وفقًا للاتفاق المبرم لإتاحة فرص تسويقية جديدة.

جرى استعراض كافة الآليات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية وتوفير الخامات المطلوبة للتصنيع، وذلك لتسليم المنتجات طبقًا للميعاد المحدد.

وأشارت المحافظ، إلى أنه سيتم فتح المعرض المؤقت بالمدينة مع إلزام العارضين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المُتفق عليها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد والمسافات الكافية والتدابير والمهمات الوقائية وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية بالمدينة.

وأوضحت أنه من المقرر إنشاء بوابة لمدينة دمياط للأثاث، وذلك من خلال المسابقة التي سيتم الإعلان عنها بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالشركة بدءًا من اليوم لمكاتب الاستشارات الهندسية، لافتة إلى عزمها عقد اتفاق مع رئيس جامعة دمياط بتخصيص يومين في الأسبوع لتواجد أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية وفقًا للاتفاق المبرم مسبقًا لتقديم أفكار جديدة في مجالات تصميم الأثاث على أسس علمية مدروسة لدعم تلك الصناعة.

وأضافت: أنه سيتم وضع آلية وخطة لتنشيط الحركة الإعلانية والتسويقية لمنتجات المدينة سواء من خلال الإعلانات المتعارف عليها خارج وداخل المدينة أو عبر البوابة الإلكترونية، وفتح باب العضوية لأعضاء جدد من الصناع بجمعية صناع الأثاث بالمدينة وعقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة الجمعية، مؤكدة حرص كافة الجهات على النهوض بصناعة الأثاث والوقوف على المعوقات التي تحول دون تطويرها، وتحفيز الصناع بالعمل نحو تطوير منتجاتهم والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة خريطة الصناعة العالمي، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المدينة ديسمبر الماضي ولتحقيق حلم المواطنين بأن تصبح مدينة دمياط للأثاث قلعة مصرية صناعية جديدة تأتي إضافة لمشروعاتها القومية الكبرى.
محافظ دمياط،
محافظ دمياط،
محافظ دمياط،
محافظ دمياط،
محافظ دمياط،
محافظ دمياط،

موضوعات متعلقة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

الصحة: 17 وفاة و387 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 369 وفاة و1444 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

المصل واللقاح يوضح الإجراءات المتبعة للتعايش مع كورونا

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

علماء فلك يكتشفون أقرب ثقب أسود للأرض

بث حي عبر الإنترنت للجنائز لمحاصرة فيروس كورونا

قاضية توقف إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية فى نيويورك

عاصمة ليتوانيا تنظم «أسبوع موضة الكمامات»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أميمة تخفى وجهها.. وDW أيضًا!
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
المزيد

الثقافة

«مجاز الثقافية» تقدم ورشة عن تقنيات الكتابة الإبداعية أون لاين

دار «الراوي» تعلن بدء استقبال الأعمال الأدبية

أحمد المنزلاوي: كورونا أعادت الناس للقراءة

«التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة فى مصر».. جديد الهيئة العامة للاستعلامات