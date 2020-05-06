تركيا: 64 وفاة و2253 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، عن تسجيل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بجانب تسجيل 64 حالة وفاة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح الوزير التركي في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، إن إجمالي الإصابات بلغ 131744 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3584 شخص حتى اليوم.وتعرضت حكومة رجب طيب أردوغان لانتقادات حادة في ظل فشلها في مجابهة كورونا والتستر على وجود الوباء لفترة طويلة؛ ما ساعد في تفشيه بصورة غير مسبوقة، لتحتل تركيا المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات.يذكر أن إجمالي إصابات كورونا حول العالم تجاوز 3.5 مليون إصابة، فيما تخطت الوفيات ربع مليون حالة حتى اليوم.