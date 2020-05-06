«مجاز الثقافية» تقدم ورشة عن تقنيات الكتابة الإبداعية أون لاين

تقدم مؤسسة مجاز الثقافية ورشة تقنيات الكتابة الإبداعية أونلاين، يقدمها الكاتب سامح سليمان، والتي تتكون من 6 جلسات "مرتين في الأسبوع" يومي السبت والثلاثاء في تمام الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ابتداء من 19 مايو الجاري، ومن شروط الاشتراك ألا يقل السن عن 18 عامًا، ولا يشترط مؤهل دراسي معين فقط الجدية والالتزام.ويتضمن محتوى الورشة مقدمة عن الكتابة القصصية والروائية، ومصادر القصة والرواية، وأنواع ومدارس القصة والرواية، وفلسفة الفن، وتقنيات السرد القصصي والروائي، وإيجاد الفكرة، وتقنية الوصف، وخلق الشخصيات وأنواعها، وضمائر السرد، وفن كتابة الحوار، والحبكات وضبط الإيقاع، والزمن وأنواعه، والمكان وأنواعه، ويتم التدريب من خلال برنامج zoom سواء على الموبايل أو الكمبيوتر.وتقدم الورشة بناء على الرؤية التالية: وظيفة الكاتب الحقيقية هي تجسيد الحياة بشكل مكثف وأكثر عمقًا وجاذبية، وظيفته هي طرح الأسئلة بشكل أدبي وفني متماسك ناتج عن دراسة حقيقية لجميع المعارف الإنسانية من فنون وعلوم ومعرفة دقيقة بالتقنيات والأساليب الفنية للكتابة، يجب على كل من يريد أن يصير كاتبًا حقيقيًا إدراك أن أهمية الموضوع وجودة المضمون لا تغني أبدًا عن الشكل الفني، فلا تراتبية أو انفصال بين التقنية والمضمون، فالتقنية والمضمون وجهان لعملة واحدة، وهي العمل الفني الجيد، وهما المحدد الرئيس لنوع الفن الأدبي وجمالياته وتميزه عن الفنون الأخرى، وبرهان على مدى مهارة الكاتب وعمق إبداعه والحرفية.