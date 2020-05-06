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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «زراعة الفيوم» يتابع توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بالجمعيات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:56 م
وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ويرافقه المهندس نصر خليفة مدير عام إدارة الخدمات بالمديرية، والمهندس حمدي شعبان إدارة التعاون الزراعي، اليوم الأربعاء، الجمعية التعاونية الزراعية بناحية سنرو القبلية بمركز إبشواي، والجمعية الزراعية بناحية زاوية الكرادسة مركز الفيوم، لمتابعة سير وانتظام العمل وانتظام صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للالتحام مع المزراعيين وحل مشاكلهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن الجولة تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية القائمة وعمليات انتظام صرف الأسمدة للموسم الصيفى ٢٠٢٠، ومتابعة منظومة العمل الزراعى والالتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشاكلهم والعمل على حلها، ومتابعة توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بمخازن الجمعيات الزراعية مؤكدا أن خدمة المزارعين هي بصدارة أولوياته موصيا الجميع بالاهتمام بالمزارعين وحسن معاملتهم والعودة للالتحام مع المزارعين.

ونبه على جمعية سنرو القبلية بعمل شاشة عرض بالجمعية مدون بها كل مايخص المزارع وأيضا عمل لوحة وبها اسم وكيل الوزارة ورقم التليفون الخاص به تسهيل على المزارعين الاتصال به لحل اي مشكلة تواجههم.

ونبه أيضا على جمعية الزاوية بعمل لوحات إرشادية حديثة تفيد المزراعيين لتسهيل الاتصال به وبين المديرية.

وشدد ربيع على أهمية توافر الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج بالجمعيات للمزارعين والتواصل الدائم معهم وحل كافة مشاكلهم وحسن استقبالهم وعدم تحميلهم أي أعباء خلال تواجدهم بالجمعيات، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال.
وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بالجمعيات
وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بالجمعيات
وكيل زراعة الفيوم

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