الإيسيسكو وجامعة نايف تعقدان ندوة ﺣﻮل البحث العلمي ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ الأزﻣﺎت

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ﻧﺪوة ﻋﻠﻤية عبر الإنترنت ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ الأزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث، يوم اﻻﺛﻨﻴﻦ 11 من مايو الجاري.وذكر بيان لمنظمة الإيسيسكو، اليوم الأربعاء، أن الندوة تأتي في إطار جهود مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتهدف إلى رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻨﻴين وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ لأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎء الأزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث، وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول الأﻋﻀﺎء بالإيسيسكو ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠمي واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬا، وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ (كوفيد 19)، واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻫﻢ التجارب ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ الأوﺑﺌﺔ واﻟﻜﻮارث والأزﻣﺎت.وتركز اﻟﻨﺪوة على محورين: الأول عن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ الأزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث، واﻟﺜﺎﻧـﻲ عن اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ أﺛﻨﺎء الأزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث.