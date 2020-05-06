«فاينانشيال تايمز»: إيجاد لقاح لكورونا يتطلب جهدًا عالميًا كثيفًا

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في افتتاحية عددها اليوم الأربعاء، أن إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتطلب في حقيقة الأمر جهدا عالميا كثيفا.واستهلت الصحيفة افتتاحيتها في هذا الشأن (والمنشورة على موقعها الإلكتروني) بالقول إن الآمال في جميع أنحاء العالم تتعلق بضرورة إيجاد لقاح للتغلب على فيروس كورونا بما يسمح للحياة بأن تعود إلى طبيعتها مجددا.من جانبه، أظهر الاتحاد الأوروبي قيادة جديرة بالثناء في استضافة اجتماع دولي هذا الأسبوع لجمع الأموال لتسريع جهود إيجاد علاج واحتواء هذا الفيروس الشرس، غير أن الحكومات والمانحين وشركات الأدوية الدولية ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في الأشهر المقبلة لضمان حصول السكان، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، على فرص عادلة من العلاج.وأكدت الصحيفة أنه "في حين تم إحراز بعض التقدم في العلاجات والتشخيصات، فإن اللقاحات لا تزال في مرحلة مبكرة وغير مؤكدة. لذلك، يجب التعامل بحذر مع الآمال في أن يتمكن العالم من وضع حد لهذا الوباء بسرعة. فليس هناك ما يضمن ظهور منتجات آمنة وفعالة للتلقيح الشامل قبل أواخر العام المقبل".وعلى المدى القصير، أبرزت "فاينانشيال تايمز" ضرورة وأهمية زيادة الاستثمار في أبحاث اللقاحات لمعرفة أي من أكثر من 80 علاجا محتملا تم تحديدها بالفعل يمكن استخدامه في نهاية المطاف. ويمكن للتمويل العام الذي تدعمه الشركات والعمل الخيري تسريع وتيرة هذا التقدم.وأخيرا، قالت الصحيفة البريطانية "يجب أن يلتزم منتجو اللقاح بتعهداتهم بالبيع بأسعار معقولة، وأن يوافقوا على الترخيص للمصنعين الآخرين حتى يمكن زيادة الإنتاج بسرعة وبتكلفة زهيدة. فليس هذا هو الوقت المناسب لتحديد أولويات المحصلة النهائية. كما ستحتاج شركات الأدوية إلى التزامات مالية واضحة ومقدمة من الحكومات والنظم الصحية لضمان الاستثمارات في توسيع القدرة الإنتاجية لديها".