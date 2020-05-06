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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تعلن تخفيف القيود في ألمانيا مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:53 م
ميركل
ميركل
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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد سيتواصل العمل بها حتى الخامس من شهر يوينو المقبل، مشيرة إلى أنه سوف يتم إجراء تخفيف حذر على هذه القيود الاجتماعية بشرط عدم ارتفاع نسبة العدوى مجددا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي تم بثه مباشرة اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 عبر الفيديو كونفرنس، إنه سيتم إجراء تخفيف على المحال التجارية تباعا حيث سيتم فتح المحال الكبيرة تدريجيا من جديد مع الالتزام بالتعليمات الصحية، بعد أن كانت تقتصر فقط على المحال التي تبلغ مساحتها ٨٠٠ متر مربع وذلك تدريجيا بداية من الأسبوع القادم.

وأضافت المستشارة الألمانية أنه ستتم أيضا عودة الدوري الألماني، مؤكدة ضرورة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وتحت مراعاة شروط معينة أمر مسموح به، وبالنسبة للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بدرجتيه الأولى والثانية قالت ميركل "يمكن استئناف البوندسليجا في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد (الصحية) التي تم التوافق عليها وعدم التلامس".

وحول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ألمانيا أكدت أنجيلا ميركل أن ألمانيا أكملت المرحلة الأولى من جائحة الفيروس التاجي، وقالت إن الوضع الحالي بالنسبة لانتشار الفيروس مطمئن، "نحن في مرحلة يمكننا أن نقول فيها إننا حققنا هدف إبطاء الانتشار والنظام الصحي أثبت كفاءته".

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