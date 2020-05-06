ننشر تفاصيل حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة حيث يتسائل كثيرون حول فتح الاستعلام مرة أخرى، بعض قبض الدفعات الأولى المقررة.

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة







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وأضافت الوزارة، أنه قام نحو مليون و٩٠٠ ألف عامل غير منتظم بتسجيل أنفسهم خلال الفترة السابقة والتي انتهت يوم ٩ إبريل الماضي، وتم إجراء عملية تنقيح لذلك العدد وحذف غير المستحقين منه، ليصل العدد النهائي لنحو مليون و٥٠٠ ألف عامل غير منتظم.

موقع وزارة القوى العاملة بدأت الوزارة بصرف الدفعة الأولى من المنحة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جاءت جميع عمليات التقديم والاستعلام عبر موقع الوزارة (



حيث يبحث كثيرون عن وجود فتح تسجيل العمالة غير المنتظمة برقم البطاقة عبر الوزارة حيث تصرف المنحة على ٣ دفعات، بواقع ٥٠٠ جنيه لكل دفعة، وبإجمالي ١٥٠٠ جنيه، وذلك على مدار ٣ أشهر، حيث من المقرر بدء صرف الدفعة الثانية خلال الفترة من ١١ وحتى ١٨ مايو الجاري. بدأت الوزارة بصرف الدفعة الأولى من المنحة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جاءت جميع عمليات التقديم والاستعلام عبر موقع الوزارة ( من هنا )، قدرها ٥٠٠ جنيه، للعمالة المستحقة على مرحلتين، الأولى بدأت من ١٣ إبريل وحتى ١٦ إبريل، أما الثانية فكانت خلال الفترة من ٢٦ إبريل وحتى ١٠ مايو من خلال فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومن ٢٦ إبريل وحتى ٣٠ إبريل من خلال مكاتب البريد المصري، كما أنه من المقرر أن يتم صرف المنحة للمتخلفين عن موعدهم خلال الفترة من ١١ وحتى ١٤ مايو.حيث يبحث كثيرون عن وجود فتح وأضافت الوزارة، أنه قام نحو مليون و٩٠٠ ألف عامل غير منتظم بتسجيل أنفسهم خلال الفترة السابقة والتي انتهت يوم ٩ إبريل الماضي، وتم إجراء عملية تنقيح لذلك العدد وحذف غير المستحقين منه، ليصل العدد النهائي لنحو مليون و٥٠٠ ألف عامل غير منتظم.

نفت وزارة القوى العاملة فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى من خلال موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن أي روابط يتم تداولها حاليا سواء للتسجيل للحصول على منحة ال٥٠٠ جنيه، أو للاستعلام عن مدى أحقية العمالة التي قامت بالتسجيل من قبل في الحصول على المنحة، لا أساس لها من الصحة، وهي روابط مفبركة ولا تمت الوزارة بشيء.