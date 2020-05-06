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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول تعليق لـMBC بعد رفض وقف «رامز مجنون رسمي»

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:17 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
منار إبراهيم
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علقت قنوات "MBC مصر" في أول رد قانوني عقب قرار محكمة القضاء الإداري برفض دعوى وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يُعرض على قنوات "مجموعة MBC" في مصر والعراق ومنصة "شاهد".

قال ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لـ "مجموعة MBC" في القاهرة خلال بيان اليوم، إن "نص الحكم القضائي أكّد أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملًا فنيًا يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف"

وأضاف: "أن المحكمة قالت إن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها، وجاء الحكم أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي، وأكدت المحكمة مُجددًا على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير".

واختتم: وبناء على ذلك يستمر عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في موعده عقب الإفطار مُباشرة، على MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب (VOD)، ويستضيف البرنامج في حلقة الليلة الفنان الإماراتي عبد الله بالخير".

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