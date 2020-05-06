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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-5-2020 وتوقيت الإفطار 14 رمضان 1441

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:04 م
أذان
أذان
الدستور
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ننشر موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-5-2020 وتوقيت الإفطار 14 رمضان 1441 حيث يبحث المسلمون في مصر خلال أيام شهر رمضان المبارك، عن موعد الأذان، لمعرفة الموعد.

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء

ويوفر "الدستور" لقراءه إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 2020، لمعرفة أوقات الإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية، محدده وقت صلاة المغرب في تمام الساعة 6:36 مساءا بتوقيت القاهرة، ليصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و5 دقائق.

ومن فضل شهر الصيام بأنه الركن الرابع من أركان الإسلام، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وجعل الله بابا في الجنة يدخل منه الصائمون؛ حيث أن رمضان فيه تغفر الذنوب وتسع رحمة الله للمسلمون ويعتقون من النار، يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على صيانة الصيام من كل أعمال السوء ومن الرفث والفسوق، ويتضمن شهر رمضان ليلة القدر تلك الليلة العظيمة التي شرفها الله، ووصفها بأنها خير من ألف شهر.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت أن هناك إجراءات سوف تتخذ لبدء فتح المساجد خلال تلك الفترة أمام المصلين خلال شهر رمضان لأداء الفروض الخمسة وصلاة التراويح، وذلك مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مؤكدا على ضرورة الصلاة في المنازل مؤكدة على أنه لا يجب على أي فرد الصلاة في تجمعات بعد قرار غلق المساجد، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع وعدم تعرض أي شخص إلى الإصابة بالوباء العالمي.

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