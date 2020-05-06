«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، برفض الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي" خلال شهر رمضان، واختصمت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".وبحثت المحكمة كل الأوراق والمستندات والدفاع الخاص بكل من المدعين والمدعى عليهم، كما بحثت اختصاص المجلس الأعلى للإعلام في ضوء القانون 180 لسنة 2018، وتبين لها أن البرنامج لا يرتكب ما يمس الأمن القومي المصري، لذلك انتهت إلى رفض طلب وقف التنفيذ وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سلطة على القناة لأنه لم يصدر لها ترخيص من قبل كما أنها تبث من خارج مصر.وكان صلاح عبد الفتاح، مدير إدارة الشئون القانونية بـ"النايل سات" قدم مرافعته، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة، مقدما حافظة مستندات ومذكرة دفاع، طالب فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ورفض طلب وقف التنفيذ للمساس بأصل الحق، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.