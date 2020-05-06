رئيس الزمالك يعلن موقف النادي من رحيل مصطفى محمد

حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقفه بشأن رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعد الأنباء حول تلقيه عروض في الفترة الماضية.







