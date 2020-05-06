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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس الزمالك يعلن موقف النادي من رحيل مصطفى محمد
الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:43 م
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حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقفه بشأن رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعد الأنباء حول تلقيه عروض في الفترة الماضية.
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