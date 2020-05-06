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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يحرر محضرًا ضد إسرائيلي بسبب نجله

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:43 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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حرر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، محضرًا لدى جهاز الشرطة، ضد إسرائيلي حرض ضد نجله يائير نتنياهو.

وتلقى ديفيد بواني رئيس التحقيق التابع لمكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء، شكوى رسمية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد إسرائيليون ظهروا في مقطع فيديو وحرضوا على إيذاء نجله يائير، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وتم نقل تلك الشكوى إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي، ومازالت شرطة الاحتلال تنتظر تعليماته بفتح تحقيق.

واستند نتنياهو في شكوته على مقطع فيديو يظهر عددا من المتظاهرين الإسرائيلين، الذين احتجوا في وقت سابق، وهم يهددون باستهداف نجله يائير.

وكان يائير نتنياهو أثار جدلا، في وقت سابق، بتصريحاته أنه يتمنى الموت لكافة أنصار اليسار الذين ينافسون والده، بينما أعلن بنيامين رفضه واستنكاره لتصريحات نجله حينها.

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