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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

7 سلع تدفع الصادرات المصرية للانتعاش في 2020

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:40 م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أميرة ممدوح
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حققت الصادرات المصرية انتعاشة جديدة لترتفع إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير من عام 2020 مقابل 2.61 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 3.2% خلال عام، على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على حركة التجارة بين مختلف دول العالم.

وفى هذا الصدد، رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها مطلع العام الجارى، مقارنة بالعام السابق عليه، والتى جاء فى مقدمتها الصادرات من فواكه طازجة إلى 44.4 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 26.9 مليون دولار خلال فبراير 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 65.3%.

كما ارتفعت صادرات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة إذ ارتفعت قيمتها من 22.9 مليون دولار فى فبراير 2019 لـ 30.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 32.4%.

وبلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 67.8 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 60.8 مليون دولار خلال فبراير 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

كما بلغت الصادرات من خضر مجمده أو مبرده 17.2 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 13.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 25.6%.

وقدرت قيمة الصادرت من مستحضرات عطور وتجميل ارتفاعًا إلى 12.5 مليون دولار خلال فبراير 2020 مقابل 11.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

وارتفعت الصادرات من كربون إلى 10.8 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 8.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%.

كما ارتفعت الصادرات من غزل القطن إلى 10.7 مليون دولار خلال فبراير الماضى مقابل 10.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

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