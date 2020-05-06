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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص مستشفى حميات الغردقة لعزل مصابي كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:38 م
عزل
عزل
كتب- علي عواد
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أعلنت مديرية الشؤون الصحة بمحافظة البحرالأحمر، عن تخصيص مستشفى حميات الغردقة ليكون مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك باستثناء المصابين من المرضى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لعدم وجود عناية مركزة بالمستشفى، حيث يتم نقل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى مستشفيات العزل خارج البحر الأحمر.

حيث بدأت مديرية الصحة بالبحر الأحمر تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد هيئة التمريض بمستشفى حميات الغردقة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، إن التدريب يتم من خلال أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مستشفيات الصدر والحميات ومستشفيات العزل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يستمر التدريب لمدة ثلاث أيام ويشرف على التدريب الدكتور زكريا كامل، مدير إدارة التدريب بالمديرية، كما يجري تدريب أطباء حميات الغردقة للتعامل مع حالات مرض فيروس كورونا المستجد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن البرنامج التدريبي لإعداد أطباء مستشفى حميات الغردقة للتعامل حالات فيروس كورونا المستجد بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

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