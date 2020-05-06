«الري»: إزالة 28 حالة تعد على نهر النيل في 3 محافظات

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات (المنوفية، سوهاج، قنا).أسفرت الحملة -وفق بيان أصدرته وزارة الموارد والمائية والري- عن إزالة 28 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 53064 حالة.وتواصل وزارة الموارد المائية والري العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف المخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.وتؤكد الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".