4 وفيات و74 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٧٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ٤ وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 60 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 5 ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 852 حالة، بينها 49 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 80 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.