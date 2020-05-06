الليرة التركية تسجل أكبر انهيار لها خلال 2020

قال موقع "تركيا الآن" إن الليرة التركية وصلت لمستويات قياسية من الانخفاض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر صرف الدولار 7.17 ليرة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وفشل البنك المركزي في ضخ المزيد من العملة الصعبة لدى البنوك بعد نفاذ الاحتياطيات لديه.وتابع أن الليرة تجاوزت بانحفاضها توقعات المحللين، الذين أكدوا أن أدنى مستوى يمكن أن تصل له في مايو هو7.11 مقابل الدولار، موضحا أن بعض الاقتصاديين توقعوا في مطلع الشهر أن يتوقف سعر صرف الدولار عند 7 ليرات.وكان البنك المركزي اعتبر هذا السعر نقطة المقاومة التي لا يمكن أن تتجاوزها الليرة، إلا أن العملة التركية لم تستطع الصمود أكثر وواصلت انهياراها، وكان المصرفي التركي السابق، كريم روتا قال في وقت سابق بأن هناك 65.7 مليار دولار، مفقودة من صافي الاحتياط للبنك المركزي.