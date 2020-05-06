«الأرصاد»: طقس الخميس حار والقاهرة 32
الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:30 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس غائم جزئيا ومائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحا، وأن يسود طقس غائم جزئيا معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية.
ومن المتوقع أن يكون الطقس مشمسا ومائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا على شمال الصعيد، وأن يكون مشمسا وحارا نهارا لطيفا ليلا على جنوب الصعيد.
وطبقا للتوقعات تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 32 19
الإسكندرية 28 19
طنطا 31 18
شبين الكوم 30 18
دمنهور 29 18
بلطيم 29 17
مطروح 28 16
السلوم 32 17
سيوة 31 16
بورسعيد 26 18
دمياط 29 16
الزقازيق 28 16
الإسماعيلية 31 17
السويس 30 17
العريش 25 16
رفح 25 16
رأس سدر 30 18
نخل 30 16
نويبع 28 23
طابا 27 21
كاترين 23 14
الطور 32 24
شرم الشيخ 31 25
الغردقة 31 25
مرسى علم 29 24
الفيوم 32 20
بنى سويف 32 20
المنيا 33 21
أسيوط 34 21
سوهاج 34 22
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 35 23
أبو سمبل 36 23
الوادى الجديد 32 20
شلاتين 28 22
أبو رماد 27 22
حلايب 27 21
ومن المتوقع أن يكون الطقس مشمسا ومائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا على شمال الصعيد، وأن يكون مشمسا وحارا نهارا لطيفا ليلا على جنوب الصعيد.
وطبقا للتوقعات تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 32 19
الإسكندرية 28 19
طنطا 31 18
شبين الكوم 30 18
دمنهور 29 18
بلطيم 29 17
مطروح 28 16
السلوم 32 17
سيوة 31 16
بورسعيد 26 18
دمياط 29 16
الزقازيق 28 16
الإسماعيلية 31 17
السويس 30 17
العريش 25 16
رفح 25 16
رأس سدر 30 18
نخل 30 16
نويبع 28 23
طابا 27 21
كاترين 23 14
الطور 32 24
شرم الشيخ 31 25
الغردقة 31 25
مرسى علم 29 24
الفيوم 32 20
بنى سويف 32 20
المنيا 33 21
أسيوط 34 21
سوهاج 34 22
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 35 23
أبو سمبل 36 23
الوادى الجديد 32 20
شلاتين 28 22
أبو رماد 27 22
حلايب 27 21