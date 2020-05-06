«الأرصاد»: طقس الخميس حار والقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس غائم جزئيا ومائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحا، وأن يسود طقس غائم جزئيا معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية.ومن المتوقع أن يكون الطقس مشمسا ومائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا على شمال الصعيد، وأن يكون مشمسا وحارا نهارا لطيفا ليلا على جنوب الصعيد.وطبقا للتوقعات تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 32 19الإسكندرية 28 19طنطا 31 18شبين الكوم 30 18دمنهور 29 18بلطيم 29 17مطروح 28 16السلوم 32 17سيوة 31 16بورسعيد 26 18دمياط 29 16الزقازيق 28 16الإسماعيلية 31 17السويس 30 17العريش 25 16رفح 25 16رأس سدر 30 18نخل 30 16نويبع 28 23طابا 27 21كاترين 23 14الطور 32 24شرم الشيخ 31 25الغردقة 31 25مرسى علم 29 24الفيوم 32 20بنى سويف 32 20المنيا 33 21أسيوط 34 21سوهاج 34 22قنا 34 22الأقصر 35 23أسوان 35 23أبو سمبل 36 23الوادى الجديد 32 20شلاتين 28 22أبو رماد 27 22حلايب 27 21