عمدة موسكو: استئناف عمل المؤسسات الصناعية وشركات البناء 12 مايو

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، السماح باستئناف عمل المؤسسات الصناعية وشركات البناء في موسكو اعتبارا من 12 مايو الجاري بشكل كامل.

وقال سوبيانين -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- "اعتبارا من 12 مايو الجاري سيُسمح بالعمل لجميع الشركات الصناعية ولجميع شركات البناء".

كانت روسيا -بما فيها العاصمة موسكو- قد دخلت في عزل ذاتي منزلي بسبب تفشي وباء "كورونا" منذ منتصف شهر مارس الماضي، كما توقفت غالبية المصانع ومشاريع البناء والشركات المتوسطة والصغيرة المتخصصة في تقديم الخدمات، بجانب توقف الدراسة في المدارس والجامعات والاكتفاء بالدراسة عن بعد.

