ضبط وكر مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أبو كبير في محافظة الشرقية، لحجبه عن التداول كمية قدرها 1500 قطعة "كمامة، قفاز طبي، و250 عبوة كحو، مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.