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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يدعو لعدم الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:13 م
بوتين
بوتين
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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رؤساء الأقاليم في روسيا بوضع خطط حول الإجراءات اللاحقة على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة عدم الاستعجال في رفع القيود.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بشأن سير تفشي فيروس كورونا المستجد وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه يجب على رؤساء الأقاليم، أن يضعوا خلال الأيام القريبة خططا خاصة بالإجراءات اللاحقة في الفترة بعد 11 مايو، اعتمادا على إرشادات هيئة الرقابة الفيدرالية على حقوق المستهلك.

وحذر بوتين من مخاطر الاستعجال في اتخاذ القرارات بشأن رفع القيود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأوضاع الخاصة بانتشار فيروس كورونا في أقاليم الاتحاد الروسي متباينة، وفي بعضها يجب الحفاظ على الإجراءات القاسية بل اتخاذ تدابير جديدة، وفي بعضها يمكن التخطيط لتخفيفها حال وجود أساس لذلك، مع أخذ كل العوامل والمخاطر المحتملة بعين الاعتبار".

وشدد بوتين على أنه يجب عدم الاستعجال، أي إهمال أو تسرع يمكن أن يؤدي إلى تقويض الجهود والتراجع، ويبلغ ثمن أدنى خطأ أمن وحياة وصحة مواطنينا".

وتعتبر روسيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بـ165 ألفا و929 حالة، نظرا لتسارع انتشار هذه السلالة في الأيام الماضية، لكن الأوضاع فيها تتميز بنسبة منخفضة للوفيات جراء المرض مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى، حيث يبلغ هذا العدد حتى الآن 1537 حالة.

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