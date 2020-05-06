روسيا: إلغاء قيود «كورونا» رهن آراء العلماء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "إن قرار إلغاء التدابير التقييدية المفروضة في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا المستجد يمكن اتخاذه بناء على آراء العلماء فقط".وأضاف بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو حول تنفيذ قرارات الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الفيروس التاجي، اليوم الأربعاء: "نرى أن وضع انتشار فيروس كورونا يختلف من إقليم لآخر، كما قلنا من قبل، وهناك مناطق يتعين الإبقاء فيها على التدابير الوقائية الصارمة أو حتى إضافة تدابير أخرى إليها، وهناك مناطق أخرى يمكن التخطيط فيها لتخفيفها هذه القيود مع مراعاة جميع العوامل والمخاطر المحتملة".وأكد الرئيس الروسي خلال الاجتماع أيضا على أن تبادل المعلومات مع الدول الأخرى حول مكافحة فيروس كورونا مهم للغاية، مشيرًا إلى أن الشركاء الأجانب مستعدون للعمل مع بلاده.يُذكر أن روسيا سجلت خلال الــ 24 ساعة الماضية 10 آلاف و559 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 165 ألف 929 حالة.