برلمانية تحذر الطلاب من نقل أو شراء الأبحاث

حذرت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من الاعتماد على نقل الأبحاث المطلوبة من بعضهم أو شرائها من المكاتب.وأكدت النائبة، في بيان لها، أن وزارة التربية والتعليم لديها إمكانيات لكشف الأبحاث المشابهة أو المنقولة، وسوف تفعلها، بما يعرض الطلاب الذين لم يجروا البحث بأنفسهم للرسوب.وطالبت النائبة الجهات المعنية بالتدخل المباشر ضد المكتبات التي تعرض عمل الأبحاث، وكذلك المعلمين الذين يقومون بها بمقابل مادي، واتخاذ إجراءات قانونية بشأنهم.وتابعت: "لا بد على أولياء الأمور أن ينتبهوا إلى ضرورة قيام الطالب بنفسه بإجراء البحث حتى يضمن عدم تعرضه لعقاب".