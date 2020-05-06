بعد 6 أشهر..7 محطات ناجحة في مسيرة الصندوق السيادي «ثراء»

مضت ستة أشهر على انطلاق أعمال صندوق "ثراء" أول صندوق سيادي مصري لإدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور أيمن سليمان والذي تولى مهام منصبه في أكتوبر الماضي، وسط توقعات متفائلة بنجاح الصندوق المستهدف مضاعفة رأسماله من 200 مليار جنيه إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات.وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت مناقشات مجلس إدارة الصندوق مع مستثمرين محليين وأجانب تقدمًا ملحوظًا أسفر عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في عدة مجالات وقطاعات، كان آخرها توقيع مذكرة، اليوم الأربعاء، مع شركة إدارة الاستثمارات "كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس"، ومقرها نيويورك، لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بتمويل مستهدف قدره 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى.كانت الانطلاقة الأولى للصندوق في 12 نوفمبر الماضى، حينما أبرم الصندوق اتفاقيتي تعاون استثماري مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي، بهدف الاستفادة من الأصول المملوكة لها والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها، والعمل على تعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة.وفى 14 نوفمبر الماضى، أطلقت منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، من خلال صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة لتنفيذ مشاريع حيوية في عدة مجالات أبرزها الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية والصناعات التحويلية والقطاعات المالية.وفى 15 يناير الماضى، وقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة "حسن علام" القابضة، المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات، لضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة.كما وقع الصندوق بعدها بأيام خلال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية مذكرة تفاهم، مع شركة "أكتيس" للاستثمار المباشر، الرائدة في الأسواق الناشئة والتي تتخذ من لندن مقرا لها، للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.وفى 3 فبراير الماضى، أبرم صندوق مصر السيادي اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات، وإجراء دراسات استثمارية لها لاستغلالها من خلال الصندوق بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.ومؤخرًا، تدرس الحكومة الشراكة بين الصندوق السيادى وهيئة الشراء الموحد في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية.