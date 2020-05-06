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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

583 ألفًا و450 طالب بـ«أولى ثانوي» أدوا اختبار الجغرافيا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:10 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قالت وزارة التربية والتعليم إنه أدى 583 ألفًا و450 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجغرافيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة "التابلت" وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب طالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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